Медика, которая первой приехала к пыточной под Киевом, задержали

Девушка-медик, которая первой обратила внимание на удержание и избиение военных в подвале под Киевом и приехала туда, была задержана. Также она попала в базу данных украинского сайта «Миротворец». сообщает украинское издание «Политика Страны» .

На Украине Валентину М. назвали «профессиональным провокатором». На сайте «Миротворца» написано, что она «участвует в российских информационных спецоперациях против Украины» и «препятствует законной деятельности Сил обороны Украины».

Украинские силовики задержали Валентину. По данным главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова*, женщина не является врачом. Она якобы купила форму и автомобиль и за минимум 3 суток до инцидента ездила к дому с тайной тюрьмой под Киевом, а также общалась с новостными пабликами.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранные нелегальным путем личные данные людей — журналистов, артистов, спортсменов, политиков и других лиц, которые вызвали негативную реакцию авторов ресурса. В базу неоднократно попадали даже несовершеннолетние.

Ранее Валентина, находясь около дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, показала видео с людьми, которых удерживали и пытали внутри. После этого сюда приехали толпы жителей с протестом, начались потасовки. Глава нацгвардии Украины Александр Пивненко уточнил, что в доме держали военнослужащих, в том числе тех, кто самовольно оставил часть.

Некоторые СМИ пишут, что «неофициальная тюрьма» под Киевом была создана бойцами батальона «Азов»**. Подробности об инциденте читайте в материале РИАМО.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Организация признана террористической и запрещена в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.