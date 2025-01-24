МЧС РФ: в Севастополе ввели режим ЧС федерального масштаба

Чрезвычайная комиссия во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым провела экстренное совещание 24 января, в итоге в регионе ввели режим ЧС федерального значения, об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ .

На заседании рассматривались последствия аварии судов в проливе у берегов Керчи. Ранее в Севастополе вводили режим ЧС, но местного значения.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев направил запрос о помощи региону. После рассмотрения обращения город признали зоной федерального бедствия. Ранее последствия этой морской катастрофы затронули территории Крымского полуострова и Краснодарского региона.

В связи с разливом нефтепродуктов на побережье Севастополя развернуты масштабные работы по устранению загрязнения. Межведомственные группы осуществляют постоянный мониторинг ситуации.

Правительство РФ намерено выделить финансовую поддержку пострадавшему региону из резервного фонда, а федеральные структуры и госкорпорации предоставят дополнительные ресурсы для борьбы с последствиями происшествия.

Ранее сообщалось, что устранять последствия разлива мазута помогают волонтеры. Доброволец группы «Чистый Берег» Юрий Володин рассказал РИАМО, какое влияние нефтепродукт может оказать на здоровье людей, которые его собирают.