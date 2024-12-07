МЧС РФ предупредило москвичей о сильном снегопаде и гололедице

Жителей Москвы и гостей столицы попросили быть предельно внимательными во время пешего передвижения по городу, а также при перемещении на личном автотранспорте в связи с ухудшением погоды, сообщает пресс-служба столичного МЧС РФ.

По данным синоптиков Росгидромета, 7 декабря примерно в 16:00 начнется снегопад. Местами осадки будут сильными и сохранятся до 8 декабря до 10:00. Также в это время ожидается образование гололедицы на дорогах.

Московские спасатели просят автомобилистов не нарушать скоростной режим и держать увеличенные боковые интервалы, а также дистанции между попутными и встречными транспортами. В случае возникновения экстренной ситуации, следует обращаться за помощью по номерам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Пешеходов просят быть внимательными и обходить стороной ненадежные конструкции, рекламные щиты и старые деревья, которые в любой момент могут рухнуть под тяжестью снега. Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра детей и пожилых людей.

Ранее сообщалось, что в Москве в режим усиленной работы переведены дорожные и коммунальные службы в связи со снегопадом.