МЧС РФ показали премьер-министру Мьянмы полевой лагерь, где помогают людям

Российские сотрудники МЧС России развернули полевой лагерь на территории Мандалая в Мьянме, где оказывают помощь пострадавшим после мощного землетрясения. Премьер-министр страны Мин Аун Хлайн встретился с российскими спасателями и осмотрел лагерь, где они оказывают помощь всем нуждающимся, сообщает РИА Новости .

Момент встречи премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна со старшим группировки МЧС России Сергеем Воронцовым попал на видео. Воронцов сообщил Мин Аун Хлайну о том, что президент России Владимир Путин переживает за жителей Мьянмы, которые пережили мощное землетрясение. Именно по этой причине они прибыли в страну и развернули полевой лагерь, где оказывают помощь всем, кто в ней нуждается.

«Приносим огромные соболезнования в связи с гибелью пострадавших и нанесенных разрушений. В кратчайшие сроки президент Владимир Путин принял решение, чтобы мы прибыли к вам и оказали помощь», — сообщил Воронцов.

По словам старшего группировки МЧС РФ, в ближайшее время в страну прибудет еще два самолета с гуманитарной помощью, которую передадут населению. Российские спасатели успели помочь 200 обратившимся, а одной женщине помогли выбраться из-под завалов.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. В связи с сильными толчками на территории страны зафиксированы множественные и сильные разрушения. В общей сложности погибли 3455 человек. Еще почти 4,8 тысячи людей получили травмы различной степени тяжести.

Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в соседних странах, в том числе в Таиланде.