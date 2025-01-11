МЧС РФ наращивает силы в Крыму для ликвидации разлива мазута

В Крыму задействовали 19 морских судов и авиацию для ликвидации разлива мазута после двух кораблекрушений в Керченском проливе. МЧС РФ в официальном Telegram-канале сообщило, что наращивает силы для ликвидации последствий происшествия.

В настоящее время спасатели увеличили в два раза мониторинговые группы. Теперь их 178.

«Сегодня (11 января — ред.) выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в 6 муниципалитетах общей протяженностью 16,28 км», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В нескольких районах Крыма развернута масштабная операция по ликвидации загрязнений. Более семисот специалистов при поддержке свыше 130 машин проводят очистные работы. Экологическое бедствие затронуло как прибрежные воды, так и береговую линию различных населенных пунктов — от острова Тузла до Черноморского района, включая такие города, как Ялта, Керчь, Евпатория, а также Сакский и Ленинский районы.

Ранее в Сети появилось видео с моментом ликвидации последствий разлива мазута в Крыму.