МЧС призвало жителей Подмосковья научить детей правильному обращению с огнем

Пресс-служба МЧС России по Московской области опубликовала рекомендации для жителей региона для предотвращения детских шалостей с огнем.

«Не разрешайте детям пользоваться спичками и свечами в ваше отсутствие», — говорится в сообщении.

Также не следует оставлять маленьких детей наедине с открытыми работающими электроприборами, каминами или печами. При наличии газовой плиты необходимо перекрывать газовый вентиль, если ребенок останется дома один. Еще необходимо следить за детьми при включенных газовых конфорках.

Родители должны показать детям все возможные запасные или аварийные выходы, которыми они смогут воспользоваться в случае возгорания.

Ведомство призывает жителей Подмосковья не отправлять детей в магазин для покупки спичек и зажигалок. Помимо этого, несовершеннолетние должны знать наизусть номера телефонов чрезвычайных служб, а также правила пользования отопительных и электроприборов.

Кроме того, следует не оставаться равнодушным и не проходить мимо, если заметили подростков, которые играют с огнем или разводят костер без присмотра взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«Мы мониторим ситуацию», — подчеркнул губернатор.