сегодня в 12:58

МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном снеге и гололедице 28–29 января

Жителей Московской области предупредили о сильном снеге и гололедице с 15:00 среды до 15:00 29 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В связи с неблагоприятными погодными условиями граждан призвали быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности.

При необходимости следует обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.

Ранее стало известно, что в столице и Подмосковье цены на такси «улетели в космос» из-за мощного снегопада. В области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада и снежных заносов.

