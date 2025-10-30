сегодня в 14:29

МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном дожде в пятницу

В Подмосковье в пятницу ожидаются сильные осадки в виде дождя. Жителей призвали соблюдать правила безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди обрушатся на Московскую область в период с 6:00 до 21:00 31 октября. Ведомство призвало граждан проявлять в непогоду бдительность и осторожность.

Жителям области рекомендовали сохранять спокойствие. В случае ЧП можно обращаться, но номеру 112.

Такое же предупреждение ранее ГУ МЧС России по Москве сделало жителям столицы. Осадки будут идти в мегаполисе на протяжении всей пятницы.

