Ливни обрушатся на Москву 31 октября

Синоптики предупредили москвичей о сильном дожде, который ожидается в городе 31 октября. В связи с этим ГУ МЧС России по Москве напомнило о правилах безопасности, которые нужно соблюдать при ураганах.

По прогнозам специалистов, осадки будут идти в мегаполисе на протяжении всей пятницы. Некоторые районы будут охвачены сильным ливнем.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по столице опубликовало инструкцию, которой надо следовать во время урагана. Так, пешеходам нельзя приближаться к шатким конструкциям, рекламным щитам и деревьям. Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра.

Водителям во время ливня рекомендовано ехать с низкой скоростью и увеличить дистанцию от других авто. Кроме того, нужно избегать опасных маневров: обгонов, перестроений и т.д. Также нельзя парковать машины под деревьями.

В случае ЧП можно звонить по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики рассказали, когда снег выпадет в Москве. По их данным, первый снегопад возможен во второй половине ноября.

