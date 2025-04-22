МЧС предупредило об аномальной жаре в Подмосковье
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В Подмосковье ожидается аномальная жара. В регионе действует предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.
Жара установится 23 и 24 апреля. Средняя суточная температура в эти дни будет выше климатической нормы минимум на 7 градусов.
Жителей региона призвали проявлять бдительность при нахождении на улице.
Ранее МЧС предупредило москвичей об опасной аномальной жаре в городе.