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МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре с 31 июля по 1 августа

С 31 июля по 1 августа днем в Москве будет сильная жара. Температура воздуха поднимется до 30-31 градуса тепла, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Горожанам порекомендовали как можно больше времени находиться в тени, под деревьями и навесами. Также необходимо носить светлую одежду и головные уборы.

Нельзя забывать и о предотвращении обезвоживания. Важно пить больше воды.

Ранее сообщалось, что 30 июля в Московском регионе тоже будет жарко. Температура воздуха поднимется до 29-31 градуса тепла.