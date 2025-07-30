сегодня в 07:15

Жара и ветер будут в Московском регионе 30 июля

Днем в Москве и области ожидается от 29 до 31 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В среду в Московском регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 16 до 18 градусов тепла. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер слабый.

Ранее сообщалось, что сильная жара в Москве продержится до 31 июля. В российской столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности.