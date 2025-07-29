«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за жары
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Сильная жара ожидается в столице по 31 июля, в городе действует «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Температура может подниматься до плюс 31 градуса.
«Оранжевый» уровень предупреждает о погоде, потенциально опасной для населения.
В Тверской и Рязанской областях Центрального федерального округа объявили предыдущий, «желтый», уровень опасности. На остальной территории ЦФО предупреждение о погоде не требуется.
Сухая и жаркая погода продержится в мегаполисе до 1 августа. Затем возможны небольшие дожди.