МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре 18-22 апреля

В Москве ожидается аномальная жара с 18 по 22 апреля. Средняя суточная температура воздуха окажется выше климатической нормы на 7 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Жителям российской столицы порекомендовали не допускать перегрева на улице. Важно одеваться в светлую одежду.

В пресс-службе МЧС добавили, что нужно носить головной убор. Также важно следовать требованиям пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что аномальная жара будет с 18 по 22 апреля и в Московской области.