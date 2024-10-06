МЧС предупредило москвичей о сильном дожде в воскресенье вечером

По прогнозам синоптиков, в воскресенье с 18:00 до 09:00 7 октября на территории столицы ожидается сильный дождь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В непогоду москвичам и туристам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать резких маневров и не парковать транспортное средство вблизи деревьев.

Пешеходов просят проявлять внимательность и осторожность, не оставлять детей без присмотра, не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В случае ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее стало известно, что предстоящей ночью на территории Москвы и Московской области ожидаются сильные дожди. В регионе может выпасть от 5 до 14 мм, а местами до 25 мм осадков.