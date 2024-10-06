Ливни обрушатся на Московский регион в ночь на понедельник

Предстоящей ночью на территории Москвы и Московской области ожидаются сильные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, в Московском регионе может выпасть от 5 до 14 мм, а местами до 25 мм осадков, что составляет почти 50% месячной нормы.

Днем в понедельник в столице и области дождливая погода сохранится, однако в осадках наметятся небольшие перерывы.

Сентябрь запомнится жителям столичного региона как самый теплый первый месяц осени за почти 150 лет наблюдений. Какой будет погода во втором осеннем месяце текущего года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.