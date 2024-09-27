Какой будет погода в октябре 2024 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

Продолжится ли аномально теплая погода в столичном регионе во втором месяце осени, читайте в материале РИАМО.

Сентябрь 2024 года запомнится жителям столичного региона как самый теплый первый месяц осени за почти 150 лет наблюдений — о температурном рекорде 24 сентября сообщил замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин. Между тем уже во вторник в свои права вступит второй месяц осени — октябрь.

Какой будет погода в начале октября в Москве и Подмосковье

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Согласно данным центра погоды «Фобос», рубеж сентября и октября в 2024 году ознаменуется неустойчивой погодой в столичном регионе. В ночь на субботу, 28 сентября, столбики термометров в Москве покажут 17-19 градусов, по области — 18-20 градусов. Днем температура повысится до 24-26 градусов. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшие дожди, в столице также возможны грозы при сильном юго-западном ветре с порывами до 15-16 м/с.

В ночь на воскресенье, 29 сентября, в Москве ожидается плюс 19-21 градус, в Подмосковье — плюс 18-20 градусов. Днем столбики термометров покажут 23-25 и 22-24 градуса выше нуля соответственно. Синоптики прогнозируют переменную облачность, в Москве возможны небольшие дожди и грозы. В столице будет дуть умеренный юго-западный, а в области — сильный южный ветер с порывами до 9 м/с.

Начало новой рабочей недели ознаменуется похолоданием: в ночь на 30 сентября в Москве ожидается плюс 10-12 градусов, в Подмосковье — 8-10 градусов. Днем температура повысится до 14-16 и 16-18 градусов соответственно. В течение суток на фоне повышенного атмосферного давления сохранится переменная облачность, будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

В ночь на вторник, 1 октября, столбики термометров в Москве покажут плюс 9-11 градусов (по области — плюс 7-9 градусов), днем потеплеет до плюс 22-24 градусов. Ожидается малооблачная погода. В столице будет дуть умеренный, а в Подмосковье — сильный юго-восточный ветер с порывами до 9 м/с.

В ночь на среду, 2 октября, в столичном регионе в течение суток ожидается переменная облачность при умеренном юго-восточном (в Подмосковье — южном) ветре. Ночью плюс 13-15 (по области — плюс 10-12), днем — 22-24 градуса выше нуля.

Наконец, в ночь на четверг, 3 октября, в Москве ожидается плюс 13-15 градусов, в Подмосковье — 10-12 градусов. Днем температура повысится до 20-22 градусов. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду при умеренном юго-западном ветре.

Прогноз погоды на октябрь 2024: тучи и снег в Московском регионе

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Согласно прогнозу портала Gismeteo, во втором месяце осени 2024 года Московский регион в основном ждет пасмурная погода без ясных дней. Впрочем, по словам ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова, это лишь один из вероятных сценариев.

По предварительным данным, на протяжении двух недель месяца будут выпадать осадки в виде дождя, а 26–27 октября возможен дождь со снегом. В эти же дни ожидаются и самые холодные ночи, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут всего 3 градуса тепла.

Самая низкая дневная температура — плюс 5 градусов — ожидается 27 октября. Самыми теплыми ночами второго месяца осени могут стать ночи на 2–4 октября, когда столбики термометров поднимутся на 12 градусов выше нуля. А в дневные часы самая высокая температура — плюс 22 градуса — ожидается 2 октября.

Когда в Москву и Подмосковье придут холода

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По мнению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, первые символические заморозки в столице стоит ожидать не раньше второй декады октября. А главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее отмечала, что в начале октября температура воздуха в Москве и вовсе будет выше климатической нормы. Превышать норму в этот период будет и количество осадков.

«В первой пятидневке октября прогнозируются осадки в виде дождя. В ночные часы температура будет опускаться до плюс 5-10 градусов Цельсия, а днем — подниматься до плюс 12-17 градусов», — рассказала Позднякова.

Правда, бабье лето жителям столичного региона ждать не стоит, даже несмотря на небольшие потепления.

«Про бабье лето уже можете забыть, потому что мы живем в астрономической осени. После дня осеннего солнцестояния про бабье лето не говорят. Мы с вами пережили почти весь сентябрь в состоянии лета, так как погода была летняя», — объяснила синоптик.

К середине месяца ночные температуры опустятся до плюс 2-7 градусов, а дневные — до 11-16 градусов. В конце октября ночью будет от минус 2 до минус 7 градусов, а днем около нуля — именно с такими значениями столичный регион подойдет к ноябрю.