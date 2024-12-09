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МЧС предупредило москвичей о гололеде и мокром снеге

В столице в ближайший час с сохранением до конца понедельника прогнозируются отложение мокрого снега, гололед, гололедица на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Автолюбителям посоветовали в непогоду сильно уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин на дороге, избегать внезапных маневров. Автомобиль следует парковать подальше от деревьев.

Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а еще не укрываться под деревьями.

Ранее синоптики сообщали, что из-за атлантического циклона в российской столице пройдут сильные снегопады. Они сохранятся до утра 10 декабря.