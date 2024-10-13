МЧС предупредило москвичей о дожде и мокром снеге 14 октября

Согласно прогнозам синоптиков, в столице с 09:00 до конца суток понедельника ожидаются дожди и мокрый снег с порывами ветра до 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Жителям и гостям города рекомендуют в непогоду соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих автомобилей. Также следует избегать на дороге таких резких маневров, как обгон, перестроения и опережения.

Пешеходам при неблагоприятных погодных условиях советуют проявлять бдительность, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра и обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции.

В случае ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в понедельник, 14 октября, в Москве начнутся дожди с мокрым снегом, столбики термометра опустятся до плюс 3 — плюс 5 градусов.