Сон в кладовке, тревожный чемодан: стало известно, как спокойно засыпать в грозу

Стало известно, как спать в плохую погоду, если человек боится засыпать в грозу, сообщает Общественная Служба Новостей .

Для начала важно помнить о том, что в такую погоду нельзя оставлять открытыми окна и балкон, так как существует вероятность попадания в квартиру шаровой молнии, либо она может разрядиться прямо около окна и навредить занавескам. Если же шаровая молния уже проникла в помещение, стоит двигаться медленно и как можно скорее попытаться покинуть квартиру.

Если от грозы прервался сон, стоит принять несколько мер, чтобы продолжить спокойный отдых. Во-первых, важно следить за прогнозом погоды, чтобы гром не стал неожиданностью, так спать будет намного спокойнее. В моменте стоит попытаться не думать о происходящем, отвлечься на позитивные мысли или заняться каким-то делом, например, почитать книжку.

Если так просто отвлечься не получается, можно рассмотреть альтернативный вариант места для сна в виду помещения без окон, чтобы изолироваться от пугающих звуков. Таким местом может стать гардеробная, кладовка и т. д. Также хорошим вариантом будет сбор тревожного чемоданчика, состоящего из успокаивающих вещей.

Наконец, можно задуматься о приобретении маски для сна и удобных беруш. Эти предметы помогут защитить глаза от лишнего света и изолироваться от звуков грома, порывистого ветра и другого постороннего шума.