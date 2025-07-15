Константиновская школа в Раменском округе готовится к новому учебному году

Школа распахнула свои двери для учеников еще в 1978 году. А сейчас в ней идет косметический ремонт, чтобы 600 учащихся занимались в комфортных условиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На втором этаже вместо деревянного пола залили бетонную стяжку, постелили линолеум. На стенах обновят краску в светлые тона, старые светильники заменят на современные. Натяжные потолки сделают помещения аккуратнее, и уже привезли новую мебель, парты и стулья скоро соберут. Провели работы по замене кровли, так что осенние дожди школе не страшны.

Преобразилась не только учебная зона. В программу ремонта попали административные кабинеты и медицинский пункт, теперь здесь приятно работать и оказывать помощь ученикам.

Во дворе тоже заметны изменения: яркие цветы высадили в клумбы, покрасили бордюры, залатали все ямы на дорожках и спортивном полотне.

В планах на следующий год — ремонт столовой и спортзала. Текущий ремонт завершат к началу августа. После генеральной уборки школа будет сиять чистотой и готовностью встретить учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.