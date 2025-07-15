Странный труп выловили из реки в Петербурге

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Труп тепло одетого мужчины выловили из реки в Петербурге

Труп мужчины в рубашке, толстовке и ветровке обнаружили в жаркую погоду в петербургской Неве. Причины смерти человека пока неизвестны, сообщает Бриф24 со ссылкой на источник в силовых структурах.

Утопленника заметили прохожие, которые сообщили о пугающей находке в экстренные службы. Подоспевшие специалисты выловили тело из реки.

Погибшим оказался мужчина возрастом примерно от 30 до 50 лет. Он был одет в джинсы, рубашку, кофту и ветровку. Личность покойного пока не установлена.

Тело направили в морг для выяснения причин смерти. Проводится проверка.

В последние дни в Санкт-Петербурге установилась жаркая погода. Накануне, 14 июля, столбики термометров поднимались до плюс 29 градусов.