Подмосковные легкоатлеты выиграли 13 наград на «Кубке сильнейших спортсменов»

Представители Московской области в составе сборной России завоевали три золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей на международных соревнованиях по легкой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Обладателями наград высшей пробы стали: Виктория Погребняк в беге с барьерами на 100 метров, Владимир Никитин в беге на 5000 метров, а также Максим Федяев и Дмитрий Разумов в эстафете 4 по 400 метров.

​Вторые места заняли: Николай Вербицкий и Анастасия Мадышева в беге на 800 метров, Дмитрий Разумов в беге на 400 метров, Владимир Лысенко и Кристина Вершинина в беге с барьерами на 400.

​Бронзовые медали записали на свой счет: Андрей Романов и Елизавета Царёва в метании молота, Максим Федяев в беге на 400 метров, Анастасия Платонова в беге на 1500 метров, а также Константин Холмогоров и Владимир Лысенко в эстафете 4 по 400 метров.

​Подмосковные спортсмены представляли городские и муниципальные округа: Жуковский, Раменский, Одинцовский и Химки.

Международные соревнования по легкой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов» проходили в белорусском городе Брест с 11 по 14 июля. Турнир объединил свыше 300 спортсменов из стран СНГ. Всего было разыграно свыше 40 комплектов медалей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.