Более 28 млрд руб направили на поддержку бойцов СВО и их близких в Подмосковье

В бюджете Подмосковья запланировано порядка 28 млрд рублей на поддержку наших героев — участников спецоперации и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Это социальная газификация, единовременные выплаты, освобождение от транспортного налога, бесплатный садик и кружки — все то, о чем просили наши воины в ходе личных встреч и обращений в органы власти», — рассказал секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что депутаты-члены фракции «Единая Россия» в Мособлдуме регулярно встречаются с семьями наших защитников, узнают об их нуждах. Так, в этом году депутаты провели свыше 500 встреч, участие в которых приняло 3,9 тысяч семей. По результатам в работу взято около 500 обращений.

«В большинстве случаев — это вопросы по оказанию материальной помощи, юридическая консультация. Но есть вопросы системные, которые выносятся на уровень региона и, в результате, мы выходим на закон или постановление правительства о дополнительной поддержке наших героев», — сказал Игорь Брынцалов.

В частности, с 1 сентября вступит в силу областной закон о трудоустройстве ветеранов боевых действий. Так, для работодателей, у которых численность работников превышает 200 человек — устанавливается квота для приема на одно рабочее место ветерана боевых действий — гарантированно.

«Помимо того, подмосковная приемная партия решает вопросы с трудоустройством ветеранов СВО и адаптацией, участвует в возвращении бойцов из плена, организации реабилитации», — рассказал секретарь «Единой России».

Всего, по словам Брынцалова, в Подмосковье для участников СВО и их семей действуют 75 мер поддержки, в том числе более 30 региональных. И этот перечень будет совершенствоваться, чтобы наши защитники, их близкие ни в чем не нуждались, чувствовали наше внимание и заботу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.