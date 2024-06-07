МЧС объявило экстренное предупреждение из-за грозы

сегодня в 15:18

В столице в пятницу прогнозируется сильный дождь, возможна гроза, град, в городе может выпасть до 20 мм осадков, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.

При грозе ветер может усиливаться порывами до 15 м/с.

Автолюбителям в непогоду рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию от других машин на дороге. Кроме того, следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Автомобили лучше парковать подальше от деревьев.

Прохожим на улицах мегаполиса следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями;

В столице на пятницу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и града.