МЧС объявило экстренное предупреждение из-за грозы
В столице в пятницу прогнозируется сильный дождь, возможна гроза, град, в городе может выпасть до 20 мм осадков, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.
При грозе ветер может усиливаться порывами до 15 м/с.
Автолюбителям в непогоду рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию от других машин на дороге. Кроме того, следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Автомобили лучше парковать подальше от деревьев.
Прохожим на улицах мегаполиса следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями;
В столице на пятницу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и града.