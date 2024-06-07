«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за грозы

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В Московской области и столице на пятницу объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и града. Он будет действовать до 00:00 8 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень также объявили почти на всей территории Центрального федерального округа. Только в Белгородской, Тамбовской и Воронежской областях действует следующий, «оранжевый», уровень, а в Костромской области оповещение о погоде не требуется.

7 июня в Московском регионе пройдет кратковременный дождь, местами прогремит гроза. Температура будет плюс 24 — плюс 26 градусов.