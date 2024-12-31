МЧС Москвы: в столице ожидается опасное природное явление

31 декабря метеорологи предупреждают москвичей об опасном природном явлении. До вечера в столице возможно интенсивное образование снежных масс на линиях электропередач и ветвях деревьев. В связи с этим пресс-служба столичного МЧС просит горожан и туристов быть предельно внимательными.

В условиях неблагоприятной погоды водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от резких маневров на дороге. Столичное управление МЧС призывает автомобилистов двигаться с минимальной скоростью и держать увеличенную дистанцию с другими участниками движения. Особенно важно избегать опасных действий вроде обгона или внезапной смены полосы движения.

В целях безопасности во время непогоды надо следить за детьми и держать их рядом с собой. Надо избегать нахождения возле неустойчивых конструкций и рекламных щитов, а также не использовать деревья как укрытие. При выборе места парковки лучше отдавать предпочтение открытым пространствам, подальше от высоких деревьев.

Также следует соблюдать максимальную осторожность. В случае возникновения опасной ситуации незамедлительно обращаться в экстренные службы: набрать «101», «112» или позвонить на горячую линию московского управления МЧС: 8 (495) 637-31-01.

В сообщении особенно отмечается важность заботы о своей безопасности и безопасности родных людей.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал москвичам, какая погода будет в городе в течение всех новогодних праздников.