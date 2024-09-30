МЧС: масштабную проверку систем оповещения проведут в России 2 октября

сегодня в 10:36

В каждом регионе РФ пройдет проверка системы оповещения 2 октября. На протяжении одной минуты будет замещен эфир на телевидении и радио, сообщает пресс-служба МЧС России.

Жители всех регионов России услышат сирены — сигнал гражданской обороны. По радио и телевидению также прозвучит: «Внимание всем!»

Во время мероприятия проверят, работают ли системы оповещения на уровне муниципалитетов и регионов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 2 октября проведут проверку готовности системы оповещения населения. Будут запущены электронные сирены. Мероприятие пройдет около 10:43.