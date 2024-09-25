В Подмосковье 2 октября проверят готовность системы оповещения населения

На территории Московской области 2 октября пройдет комплексная проверка готовности системы оповещения региона (далее — КПГ) с запуском электросирен и передачей речевой информации по сетям телерадиовещания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской защиты Подмосковья.

В рамках проведения КПГ в этот день в 10:43 планируется осуществить практический перехват вещания «Телеканала 360 Новости» и замещение сигналов телеканалов (радиоканалов), входящих в первый мультиплекс цифрового телевидения России, информацией о проведении КПГ с прерыванием вещательных программ длительностью до 1 минуты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.