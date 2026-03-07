сегодня в 03:50

McDonald’s зарегистрировал в РФ товарный знак с картинкой клоуна

Ушедшая с российского рынка сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s зарегистрировала в России новый товарный знак с изображением клоуна, сообщает РИА Новости .

Заявка на регистрацию была подана компанией еще в декабре 2024 года. Положительное решение Роспатент вынес в 2026 году.

Зарегистрированный товарный знак позволит компании оказывать широкий спектр услуг: от работы ресторанов и кафе быстрого обслуживания до доставки еды и напитков, а также кейтеринга.

Ранее Toyota зарегистрировала в России товарный знак для продажи машин Avensis.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.