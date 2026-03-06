Toyota зарегистрировала в России товарный знак для продажи машин Avensis

Японский автомобильный концерн Toyota, покинувший российский рынок после начала СВО, зарегистрировал в РФ товарный знак для продажи автомобиля Avensis, сообщает РИА Новости .

Согласно данным из базы Роспатента, в марте прошлого года компания подала заявку на регистрацию товарного знака. Роспатент зарегистрировал ее в марте 2026 года.

Японский автогигант планирует продавать под маркой Avensis легковые автомобили, внедорожники, вездеходы, автобусы и иной транспорт.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что в 2026 году возобновится производство на заводах, принадлежавших Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области.

