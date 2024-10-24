Мать Моргенштерна* уже 8 лет не возвращает 3 млн рублей долга властям Башкирии

Мать скандально известного рэпера Моргенштерна* Марина около восьми лет не возвращает долги властям Башкортостана. Приставы не могут провести взыскание трех млн рублей, поскольку у женщины нет имущества в РФ, сообщает SHOT .

Марина около 26 лет назад создала в Уфе компанию ООО «Николь». В 2015 году у фирмы начались проблемы. На нее подало в суд управление административными зданиями Башкортостана. Как заявлялось в иске, женщина не платила деньги за найм помещения.

Суд постановил, что мать Моргенштерна* должна заплатить в местный бюджет 3,074 млн рублей. Со временем с учетом штрафов и сборов сумма увеличилась до 3,182 млн рублей.

При этом Марина уже восемь лет не может вернуть эти деньги управлению административными зданиями Башкортостана. В 2021 году в ФССП отметили, что не могут определить, где находится женщина. В 2023-м исполнительное производство закрыли, поскольку у матери Моргенштерна* нет имущества в России, а компания «Николь» закрыта.

Несколько лет назад Марина вышла замуж во второй раз. После этого она уехала жить в Испанию, где находится до сих пор.

Ранее в пресс-службе ГСУ СК России по Москве заявили, что следствие рассматривает вопрос об объявлении в розыск Моргенштерна*. Его много раз приговаривали к административным штрафам за отсутствие маркировки иностранного агента на публикациях.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.