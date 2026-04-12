Оренбуржец выгнал супругу и ребенка, а потом начал судиться из-за мебели
Фото - © Elnur / Фотобанк Лори
В Оренбурге мужчина начал судиться с матерью ребенка за детский комод и морозилку. Они были вместе с 2022 года, рассказала Baza пострадавшая Марина М.
В 2024 году у нее с супругом Алексеем родился сын. Пара жила вместе со свекровью в доме возлюбленного, купленном до свадьбы. Ребенок был прописан в том же месте.
Через некоторое время отношения пары стали хуже, они начали ссориться и подали на развод.
Затем Марину выгнали из дома с сыном. Она жила у знакомых, поскольку средств на аренду жилья не было.
Марина хотела забрать детский гарнитур и морозильную камеру. Однако экс-супруг вместе с матерью потребовали заплатить 50% от стоимости — 18,5 тыс. рублей за комод и 9,5 тыс. за морозилку.
Тогда имущество между парой поделил суд. Сначала Марина подала иск на алименты против экс-супруга. Тот отправил встречный и попросил вернуть средства за вещи сына.
Марина просит у суда оставить ребенка с ней, отдать детскую мебель и морозилку без компенсации. Также она требует взыскать алименты.
