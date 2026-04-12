На борт танкера «Хуэй Юань» поднялась береговая охрана Швеции

Сотрудники шведской береговой охраны осуществили высадку на танкер «Хуэй Юань», который был остановлен по причине слива угольных остатков в море его командой. Об этом сообщает РИА Новости .

«По поручению шведской прокуратуры, в воскресенье утром в 8 часов (09:00 мск — ред.) экипаж шведской береговой охраны на борту судна KBV 003 поднялся на борт судна у берегов (города — ред.) Истада на юге Швеции», — говорится в сообщении береговой охраны.

В сообщении также отмечается, что ее воздушное судно наблюдало, как танкер под панамским флагом осуществлял сброс угольных отходов в море. Этот факт сам по себе представляет собой нарушение экологического законодательства.

Начало предварительного следствия было основано на информации о сливе угольных остатков из трюмов в море. По данным шведской береговой охраны, танкер «Хуэй Юань» имеет панамскую регистрацию и совершал переход из России в испанский порт Лас-Пальмас.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.