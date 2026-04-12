На берегу Финского залива спасли детеныша тюленя

Маленького тюленя обнаружили на берегу Финского залива и доставили в петербургский центр, который специализируется на помощи редким морским млекопитающим, сообщает Telegram-канал Nerpa SPb .

«Всех вас мы поздравляем с этим удивительным и важным событием! (с Пасхой — ред.). А необъяснимый ежегодный Пасхальный тюлень уже прибыл к нам в центр с побережья Финского залива из окрестностей Шепелевского маяка. Тюленька худенький и сильно обезвоженный. Будем стараться ему помочь», — говорится в сообщении Фонда друзей балтийской нерпы.

Это уже четвертый случай в текущем сезоне, когда в центр помощи редким морским млекопитающим поступает детеныш тюленя. Ранее здесь уже помогли трем животным.

Фонд друзей балтийской нерпы ведет деятельность по спасению, восстановлению и исследованию ластоногих, обитающих в Балтийском регионе. За годы работы специалисты фонда оказали поддержку свыше 200 особям. Организация сотрудничает с петербургским «Водоканалом». Сам центр размещается на территории предприятия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в поселке Репино.

