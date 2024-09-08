Рэпера Моргенштерна* могут объявить в розыск

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СК рассматривает вопрос об объявлении рэпера Моргенштерна* в розыск

Следствие рассматривает вопрос об объявление в розыск известного рэпера Алишера Моргенштерна*, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Рэпера неоднократно приговаривали к административным штрафам за отсутствие маркировки иностранного агента на его публикациях в соцсетях. Прокуратура просила возбудить на него уголовное дело.

В отношении музыканта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).

В настоящее время следователи проводят сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее Моргенштерн* заявил, что находится в глубокой депрессии. Также артист извинился перед экс-супругой Диларой Зинатуллиной за свое грубое отношение к ней.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории РФ