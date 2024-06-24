Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против Моргенштерна*
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Певец Алишер Моргенштерн* нарушил российское законодательство, распространяя публичные сообщения в социальных сетях без плашки иноагента, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Прокуратура города Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Моргенштерна*. Отмечается, что артиста дважды в течение года привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.
При этом певец продолжил нарушать требования законодательства РФ, публикуя материалы в своих социальных сетях без специальной маркировки, указывающей на то, что он иностранный агент. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. Будет решаться вопрос об уголовной ответственности в отношении исполнителя.
В настоящий момент Моргенштерн* находится за границей.
Ранее артист рассказал, почему не хочет возвращаться в Москву. Он отметил, что ему «не нравится столичная жизнь».
*включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.