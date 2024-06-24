Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против Моргенштерна*

Прокуратура города Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Моргенштерна*. Отмечается, что артиста дважды в течение года привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

При этом певец продолжил нарушать требования законодательства РФ, публикуя материалы в своих социальных сетях без специальной маркировки, указывающей на то, что он иностранный агент. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. Будет решаться вопрос об уголовной ответственности в отношении исполнителя.

В настоящий момент Моргенштерн* находится за границей.

Ранее артист рассказал, почему не хочет возвращаться в Москву. Он отметил, что ему «не нравится столичная жизнь».

*включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.