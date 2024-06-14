Моргенштерн* рассказал, почему не вернется в Россию

Моргенштерн* заявил, что не вернется в Россию, потому что его посадят

Рэпер Алишер Моргенштерн* пояснил, почему он не вернется в Россию. По словам певца, виноваты «злыдни», сообщает Ura.news .

На YouTube-канале «Вписка» исполнитель признался, что есть те, кто может посадить его на территории РФ.

«Есть злыдни, которые сидят и точечно меня ненавидят. Но они настолько весомые, что, если они захотят, я сяду в России», — добавил он.

Моргенштерн* отметил, что не понимает, почему к нему так относятся. Музыкант признался, что хочет приехать в родную Уфу и встретиться со своей бабушкой.

По словам рэпера, он не хочет возвращаться в Москву, поскольку сейчас столичная жизнь ему не нравится.

*Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.