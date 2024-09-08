Дело возбудили в отношении рэпера Моргенштерна* за нарушение правил иноагента

В отношении рэпера Алишера Моргенштерна* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК России «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах», сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Данное дело возбудили после проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры столицы. Его расследование также находится на контроле в ведомстве.

Рэпера несколько раз приговаривали к административным штрафам. Прокуратура просила возбудить на него уголовное дело из-за отсутствия маркировки иноагента на его публикациях в соцсетях.

Ранее артист заявил, что находится в глубокой депрессии. Он извинился перед бывшей женой Диларой Зинатуллиной за грубое отношение к ней.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России