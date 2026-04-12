Россиянка победила на Кубке мира по многоборью

Гимнастка Борисова выиграла в многоборье на этапе Кубка мира в Узбекистане
Гимнастка Мария Борисова выиграла в многоборье соревнований на этапе Кубка мира в узбекском Ташкенте. По прошествию двух дней она заняла первое место, сообщает РЕН ТВ.
Борисова выполняла сложные элементы. Техника спортсменки была чистой.
Зрители активно поддерживали гимнастку, несмотря на то, что Борисова участвовала в нейтральном статусе.
Девушка занимается в Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой. В дальнейшем Борису ждут финалы в отдельных видах.
