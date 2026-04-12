Пьяная поездка за шаурмой закончилась сроком и гигантским штрафом для курянки

Пьяная курянка сбила двух пешеходов во время поездки за шаурмой

Нетрезвая женщина отправилась за шаурмой и попала в два дорожно-транспортных происшествия в Курской области. Она успела купить блюдо, а в аварии угодила на обратном пути, сообщает « 112 ».

Женщина сбила двух пешеходов, один из них сильно пострадал.

Водитель остановилась, вышла из авто, а затем снова села за руль и поехала, врезалась в припаркованные авто и после этого была задержана сотрудниками полиции.

Во время суда женщина признала вину и извинилась перед пешеходами.

Женщину приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения. Однако наказание было отсрочено, поскольку у нее есть маленький ребенок.

Еще у женщины отобрали права на два с половиной года и взыскали компенсацию в размере 450 тыс. рублей. Ее получит пострадавший пешеход.

