Пьяная поездка за шаурмой закончилась сроком и гигантским штрафом для курянки
Нетрезвая женщина отправилась за шаурмой и попала в два дорожно-транспортных происшествия в Курской области. Она успела купить блюдо, а в аварии угодила на обратном пути, сообщает «112».
Женщина сбила двух пешеходов, один из них сильно пострадал.
Водитель остановилась, вышла из авто, а затем снова села за руль и поехала, врезалась в припаркованные авто и после этого была задержана сотрудниками полиции.
Во время суда женщина признала вину и извинилась перед пешеходами.
Женщину приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения. Однако наказание было отсрочено, поскольку у нее есть маленький ребенок.
Еще у женщины отобрали права на два с половиной года и взыскали компенсацию в размере 450 тыс. рублей. Ее получит пострадавший пешеход.
