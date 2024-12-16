«МастЕРские Деда Мороза» начали свою работу в Талдомском округе

В декабре «МастЕРские Деда Мороза» будут работать в Подмосковье по инициативе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Дети в возрасте от 5 до 12 лет смогут создать своими руками елочные украшения и новогодние сувениры. Помогать ребятам будут волонтёры и партактив местных отделений вместе с депутатами, «Молодой Гвардией Единой России» и сторонниками. Так, 14 и 15 декабря «МастЕРская Деда Мороза» работала на базе общественной приемной партии «Единая Россия» в Талдоме. Ребята своими руками создали новогодние украшения для елки, получили небольшие подарки и сертификаты, подтверждающие что они стали настоящими помощниками Деда Мороза.

«МастЕРская Деда Мороза представляет собой удивительное время для мероприятий и празднований. Сегодня стартовали первые мастер-классы для детей, в ходе которых все участники смогли создать замечательные зимние поделки, наполниться новогодним духом и приятно провести время в уютной и дружелюбной атмосфере. 21 и 22 декабря мы приглашаем маленьких помощников Деда Мороза в павильон „Маша и Медведь“ парка „Солнечный берег“ п. Запрудня», — прокомментировал Юрий Крупенин, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.