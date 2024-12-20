МастЕРская Деда Мороза ждет школьников и дошколят Истры на мастер-класс

Истринское отделение партии «Единая Россия» приглашает детей на новогоднюю интерактивную программу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребят ждут мастер-классы, аквагрим, игры, конкурсы, подарки, а еще будет прекрасная возможность сделать чудесные фото на память в специально организованной для этого яркой фотозоне.

Мероприятие проводится бесплатно 22 декабря в 12:00 по адресу: Истра, ТЦ на ул. Ленина (ориентир «Вкусно и Точка»), 2 этаж.

Это проект, который дарит возможность каждому ребенку своими руками изготовить для родных и близких подарки к Новому году.

В завершение волшебного праздника все участники будут удостоены сертификатов проекта «МастЕРская Деда Мороза», не обойдется и без сладких подарков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.