сегодня в 15:38

Мастер-классы по вязанию и лоскутному мастерству провели в Подольске

Порядка 200 человек посетили День рукоделия в Доме культуры имени Лепсе. Семейный праздник «Диковинка», приуроченный ко Дню рукоделия, состоялся в ДК имени Лепсе, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Жители Подольска приняли участие в мастер-классах по вязанию, лоскутному мастерству, бисероплетению, лепке из глины и многих других. Также жители смогли увидеть творческие номера, выставки мастеров и поучаствовать в интерактивных конкурсах и тематических играх.

Всем желающим помогли освоить новые техники студия прикладного творчества «Мастерилка», студия лоскутного шитья «Акварель», студия авторской куклы «Диво», детская изостудия «Палитра», детская студия ДПИ «Городок мастеров».

На выставка работ местных мастеров можно было выбрать уникальные подарки и почерпнуть вдохновение для собственного творчества.

Праздник решили сделать ежегодным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.