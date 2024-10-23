Мастер-классы и лекции проведут на экофестивале на Южном речном вокзале Москвы

На Южном речном вокзале 26 октября с 12:00 до 16:00 состоится экофестиваль. Горожан и туристов приглашают присоединиться к мероприятию, где можно будет посетить мастер-классы, кинопоказы и интерактивные лекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вопросы сохранения окружающей среды становятся все актуальнее с каждым годом. Мы стремимся повысить интерес москвичей к этой теме и привлечь к ней внимание людей всех возрастов. По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина продолжаем развивать экологичные решения в городском транспорте и проводим различные мероприятия в поддержку экоповестки», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Участники фестиваля смогут изготовить значок или брелоки из пластиковых крышек в рамках мастер-класса «Сборка». Гостям фестиваля также покажут, как проходит процесс переработки, с ними поделятся подробностями проекта «Добрые крышечки».

Москвичам и туристам, посетившим экофестиваль, расскажут о полезных привычках, связанных с распределением мусора и дальнейшей его утилизацией. В рамках мероприятия дети смогут создать поделку из подручных средств под руководством персонажей мультсериала «Турбозавры».

На Южном речном вокзале будет организовано место для сдачи батареек и чистых крышечек, которые направят на переработку. Также горожане смогут обменяться домашними растениями на экофестивале.