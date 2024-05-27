Мастер-классы и квест прошли в рамках фестиваля робототехники «Роботрон» в Мытищах

Олег Генрихович был выдающимся уроженцем Мытищ. Фестиваль стал площадкой для встречи и обмена опытом лучших школ робототехники: «Инжинириума МГТУ имени Баумана», Детско-юношеского центра «Пиксельленд», клуба «Техномастерская».

Для юных любителей робототехники были организованы многочисленные мастер-классы, анимационные программы и увлекательный квест, погружающий в мир науки и технологий. Самым запоминающимся на фестивале стал планетарий, где дети смогли совершить виртуальное путешествие по космическому пространству.

Главным событием «Роботрона» стал конкурс на создание самого оригинального робота из подручных материалов. Участники, создавая уникальные модели, проявили невероятное мастерство и изобретательность. Победителю в качестве главного приза вручили сертификат на полет в аэротрубе.

«Сегодня свои модели представили участники от 5 до 16 лет. Главной темой работ стало освоение космоса и то, как дети видят пути покорения новых планет. Довольно интересно наблюдать за тем, как участники представляют те места, где они никогда не были» — сказал председатель жюри конкурса Руслан Мешкожев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.