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Мастер-класс по изготовлению куличей пройдет в Подмосковье в четверг

В доме вкусных историй Рузского городского округа 2 мая пройдут интерактивные мероприятия в преддверии Светлой Пасхи. Все желающие приглашаются на мастер-класс по изготовлению куличей, который будет проходить как для детей, так и для взрослых, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Кулич, символизирующий Воскрешение Иисуса Христа, будет испечен и украшен гостями лично, а затем им представится возможность забрать свои творения.

Дети и взрослые могут оформить кулич различными украшениями, выбрать форму и начинку. Каждое изделие будет уникально по своему дизайну.

Помимо мастер-класса, посетители смогут узнать интересные исторические факты о происхождении пасхальной выпечки и поучаствовать в увлекательной беседе в процессе приготовления.

Мероприятие состоится 2 мая в 17:00 по адресу: г. Руза, пер. Интернациональный, д. 5.

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