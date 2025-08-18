Массовый сбой произошел в работе службы доставки СДЭК

сегодня в 11:42

В понедельник утром пользователи массово жалуются на сбой в работе курьерской службы доставки СДЭК, сообщает сервис Downdetector .

Наибольшее число жалоб поступило из Ямало-Ненецкого АО — 6%, Ивановской области — 5%, Петербурга — 4%, Новосибирской и Ленинградской областей — по 3%.

Пользователи жалуются на сбой в работе сайта СДЭК — 43%, сбой личного кабинета — 37%, сбой в работе мобильного приложения — 15% и общий сбой — 3%.

