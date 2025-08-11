Массовый сбой в работе нейросети DeepSeek произошел в России
Фото - © Valeryi Vysotkov / Фотобанк Лори
Россияне массово жалуются на сбой в работе нейросети DeepSeek. Проблемы зафиксированы в пяти регионах РФ, сообщается на сайте Downdetector.
На сбой в работе DeepSeek пожаловались жители Санкт-Петербурга, Калининградской области, Забайкальского края, Иркутской и Тверской области.
У пользователей не работает сайт. Также не получается пользоваться DeepSeek через мобильное приложение.
Ранее некоторые россияне пожаловались на нестабильную работу WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ террористической, экстремистской и запрещенной) и Telegram. В первом мессенджере не удается звонить. Во втором возникают трудности с прослушкой голосовых сообщений.