сегодня в 18:47

Массовый сбой в работе нейросети DeepSeek произошел в России

Россияне массово жалуются на сбой в работе нейросети DeepSeek. Проблемы зафиксированы в пяти регионах РФ, сообщается на сайте Downdetector .

На сбой в работе DeepSeek пожаловались жители Санкт-Петербурга, Калининградской области, Забайкальского края, Иркутской и Тверской области.

У пользователей не работает сайт. Также не получается пользоваться DeepSeek через мобильное приложение.

Ранее некоторые россияне пожаловались на нестабильную работу WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ террористической, экстремистской и запрещенной) и Telegram. В первом мессенджере не удается звонить. Во втором возникают трудности с прослушкой голосовых сообщений.