Пользователи WhatsApp* и Telegram жалуются на сбой работы мессенджеров

Днем 11 августа ряд россиян столкнулся с нестабильной работой сразу двух популярных мессенджеров — WhatsApp* и Telegram. Пользователи пишут в Сети, что в WhatsApp* не проходят звонки, а в Telegram невозможно прослушать голосовые сообщения. Согласно сервису Downdetector , большинство жалоб поступает из центральной части России.

Так, на нестабильную работу WhatsApp* жалуются жители Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Карелия, а также Брянской и Калининградской областей. По их словам, звонки другим пользователям либо не проходят полностью, либо связь оставляет желать лучшего — постоянно прерывается. Также в мессенджере не доставляются сообщения.

О сбоях в звонках Telegram сообщили пользователи из Магаданской области, Санкт-Петербурга, Республики Адыгея, Ямало-Ненецкого автономного округа и Крыма. Они сообщили, что при попытке до кого-либо дозвониться возникает ошибка соединения.

На данный момент точная причина сбоя в работе мессенджеров не называется.

Ранее крупнейшие российские операторы обратились к властям с просьбой ограничить возможность совершать звонки через иностранные мессенджеры. Об этом сообщил Forbes, ссылаясь на осведомленный источник в правительственных кругах. Согласно имеющимся данным, операторы аргументировали свою просьбу необходимостью получения дополнительного финансирования для поддержания сетевой инфраструктуры. В противном случае, как утверждают компании, пользователи могут столкнуться с ухудшением качества интернет-соединения.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ, ее деятельность запрещена на территории страны.